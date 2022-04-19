《東方》揭油塘混凝土廠違規　環保署上周入稟求禁制

《東方日報》及東網去年以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，10萬名居民日日食塵，促使環境保護署在報道刊出10日後拒絕東源街22號混凝土廠續牌申請。環保署於上周四（14日）透過律政司入稟高院民事控告該混凝土廠之經營者，申請臨時禁制令要求該公司停止涉及水泥工程的運作，及在該處停止會構成空氣污染的活動等。法庭於上周四已頒發臨時禁制令，其有效日期至本周五（22日）上午10時，屆時將由原訟庭法官陳健強處理延長禁制令的申請，預計需時15分鐘。

本案原告是律政司司長，被告包括營運該混凝土廠的中國混凝土有限公司、中國混凝土的母公司文輝泰集團有限公司主席杜樹輝、中國混凝土總經理杜傲豐、陳盛維（譯音）及非法在該處進行任何就本案入稟狀禁止的行為之人士。入稟狀要求法庭頒令禁止眾被告在涉案混凝土廠進行涉及公眾滋擾以及侵權的行為，包括進行空氣污染排放的行為及相關活動、處理水泥及塵埃物料的活動，包括以駁船、貨船及油缸卡車上落相關物品等。

據環保署早前表示，空氣污染管制上訴委員會已於今年1月27日駁回中國混凝土有限公司，就環保署去年4月29日拒絕其混凝土廠指明工序牌照續牌申請的上訴。其後，環保署於1月28日去信提醒該公司，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，相關牌照在上訴被駁回後即告無效，該混凝土廠必須停止進行涉及指明工序的相關運作，否則即屬違法。惟環保署發現該混凝土廠在牌照失效後，仍繼續進行相關運作並造成空氣污染，故最終入稟法院並申請臨時禁制令。

案件編號：HCA 403/2022