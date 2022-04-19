求男童「按摩」下體　玩具店男店員猥褻行為罪成

玩具店男店員被指於工作期間，趁一名11歲小五男生獨自遊逛時，觸碰男生下體，更說自己「有啲硬」，然後拉男生往牆邊，問男生可否幫他「按摩下」。該店員不認罪受審，今天（19日）在東區裁判法院被裁定非禮脫罪，但是向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪成。裁判官認為控罪嚴重，惟案情比較同類型案件算是輕微，故為被告索取感化及社會服務令報告。被告准保釋至5月3日等候判刑。

被告溫諾賢現年22歲，他被控於2019年7月6日，在太古城中心玩具反斗城內非禮男童X，及向X作出猥褻行為。裁判官於裁決時引述控方案情，指當晚X在上述看玩具時，突然感覺到下體郁動、左右搖擺，但X俯首下望時，不見有他人的手。未幾被告捉着X的手，稱「我下面有啲硬，可唔可以幫我按摩下」，並試圖將X的手放到被告的下體。X即時逃跑，並於準備離開店舖時，將事件告訴父母。

裁判官續分析，X感覺下體有郁動時，看不到有別人的手，雖然當時X周圍只得被告一人，但是不能否定被告有可能是執貨途中不慎碰到X的下體，故裁定非禮罪不成立。然而，被告捉着X的手且拉向自己的下體，唯一合理及不可抗拒推論是被告要X觸摸他的下體。雖然辯方爭議X作供時說的部分用詞與其父母的用詞有分別，但是裁判官認為該些用詞差別不大，無損X證供的真實性，因此裁定被告向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪成立。

案件編號： ESCC 2597/2021