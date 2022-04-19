何超賢要求多加2人管理賭王遺產　申請遭高院拒絕

已故賭王何鴻燊於前年5月離世，其遺產分配問題一直備受關注。曾入稟登記知會備忘的二房女兒何超瓊，早前建議委任一間會計師行的2名人士作為遺產管理人，獲絕大部分家族成員支持。惟長房女兒何超賢有異議，並入稟高院要求法庭委任一間企業諮詢顧問公司的2名高層成員，與家族協議委任的2人共同成為遺產管理人。何超瓊表明反對。高院去年11 月開庭聆訊後，法官陳嘉信今（19日）頒判詞指，考慮到何超瓊的提議得到多數人支持，拒絕長房女兒的申請。

要求更改委任遺產管理人的申請人分別是長房次女何超賢，及已故長房長女何超英的女兒蕭玫錚，答辯方則是二房女兒何超瓊。根據4房人各名子女於前年達成的協議，所有人同意何超瓊的提議，委任畢馬威會計師事務所的侯柏特（Patrick Cowley）及呂綺雯作為何鴻燊遺產管理人。不過，何超賢其後卻要求委任安邁顧問有限公司的兩名董事總經理杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩，與侯、呂2人一同成為遺產管理人。

法官於判詞中指，約19名受益人當中，只有申請方堅持要杜及黃加入，其餘則同意何超瓊的建議，或表示中立。法官明言，倘若法庭每次都遷就小部分有異議的受益人，容納他們的意見，將會造成混亂，亦對其他大多數人不公。對於申請方指，杜及黃擁有侯與呂所欠缺的能力，法官反駁稱，作為四大會計師行，很難相信畢馬威會計師事務所缺乏所需的經驗及能力。綜合所有因素，法官接納何超瓊的建議，委任侯與呂為何鴻燊遺產管理人，另下令何超賢及蕭承擔反對建議的訟費。

案件編號：HCCA 4042/2020