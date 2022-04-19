「Lunch哥」違禁聚令IFC組織聚集罪成　准保5.4判刑

近年經常在示威現場現身的「Lunch哥」李國永，於前年9月在中環國際金融中心商場（IFC）內組織示威，違反當時生效的2人禁聚令，被票控組織受禁群組聚集。他不認罪受審，今（19日）在東區裁判法院被判罪成。裁判官考慮被告背景及遷就他的文憑試考期，准被告保釋至5月4日候懲，並為被告索取感化及社會服務令報告。

19歲被告李國永 ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。裁判官裁決時指，有片段拍攝到當日被告在場叫囂、叫喊口號，及舉起政治手勢，現場有多於2人附和被告，一同叫喊政治口號。加上被告站在人群前方，不時回首張望，由此可見被告是聚集的組織者，他們有共同目的聚集，而且為時不短。

裁判官續指，雖然辯方指出被告是真誠地相信當時符合2人限聚要求，而且被告患有自閉、過度活躍、其理解能力低及固執己見。但是裁判官認為辯方沒有證明被告的智商如何影響其行為，因此裁定控方成功舉證，被告面對的組織受禁群組聚集罪成。

案件編號：ESS 7063/2021