港研廢舊皮革重用技術　防水兼可生物降解

皮革作為服裝主要原材料，向來廣受歡迎，惟生產過程會產生污水及有害化學殘留物，如致癌物「六價鉻」等。為應對全球可持續發展，香港紡織及成衣研發中心最新研發出生物基皮革。該技術可將廢舊的皮革產品，分離、分類和回收，再造成有用的原材料，以製造全新再生皮革產品。有關發明在今年的日內瓦國際發明展中，從逾785項參賽項目中脫穎而出，獲頒金獎。今屆賽事中心9項參賽項目共奪得3金、6銀佳績。

據中心介紹，生物基皮革生產過程分為2個步驟。首先將廢舊皮革產品打碎，分離出高純度的皮革纖維，並將游離鉻轉化為可溶性鹽或複合物。已分離的皮革纖維在溫和條件下，與糖或蛋白質等環保生物基黏合劑產生反應，重組膠原纖維，形成全新的皮革，並具備防水及可生物降解功能，令皮革回收過程形成「良性循環」。

除了生物基皮革，其餘2項發明亦奪金。其中，為乳癌康復者開發的舒適胸圍，採用精密的人體工學設計及三維材料工程，減少生產成本，為曾接受乳房切除手術乳癌康復者提供舒適的體驗，紓緩其於康復期間所面對的潛在健康問題和心理壓力；具彈性的三維針織打印技術，則由中心、香港理工大學及InLab Innovation共同開發，有關技術原常見於紡織品生產，現時採用至家具部件製造行業，不但有助減少近半廢料，且不會令製成品強韌度減弱或完整度受損。有關技術亦可用於生產手袋、鞋履中底等質地柔軟的產品。