版權法豁免字眼不清晰　議員質疑將責任推給法庭

政府已就更新香港版權制度及加強在數碼環境中的版權保護完成公眾諮詢，日前向立法會提交文件。立法會工商事務委員會今(19日)召開會議，議員普遍盡快修例，認為本港的版權法比鄰近地區落後超過10年，但關注當中的豁免字眼並不清晰，質疑政府只是將責任推給法庭。

對於當局指，草案將加強數碼環境中對版權的保護，並同時為戲仿、諷刺等常見網上活動提供豁免，保障表達自由。議員黃俊碩擔心修例會影響年輕人二次創作的自由，質疑條例草案對豁免字眼沒有界線，容易令人誤墮法網，亦等於將責任交給法庭。該事務委員會主席邵家輝亦指，修例需要顧及創作自由，政府不應矯枉過正，阻礙創作自由。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，條例目標保護版權擁有人，但並不代表大眾不可使用有關作品，例如評論時事或諷刺等網上活動可以豁免。知識產權署署長黃福來則認為，豁免字眼不採用定義方式會較為理想，又指審視情況時，除了研究相關的諷刺元素是否合適，亦要視乎公平原則，例如該網上活動是否涉及商業元素，或是否會影響原作品的未來市場。

另外，議員霍啟剛批評本港現時版權法和知識產權法，落後鄰近地區10多年，認為設立即時法律保護非常重要。不過，他指不少侵權問題在法例2014年的藍本並未涵蓋，希望局方未來每隔兩年都與業界溝通，考慮再更新法例。

邱騰華表示，理解條例草案在2014年的失敗，令很多業界失望，他在2017年上台時亦收到業界反映，不對草案寄予厚望。邱強調，若再不提出草案，則會對業界不公平，希望各持分者明白，草案不能令所有人滿意，政府必須就版權持有人和資訊使用者的權利取得平衡，而是次會議旨在與議員取得共識，是否要修訂有關條例草案，將來亦必定會再作修訂和調整。