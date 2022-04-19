立會審議元朗大球場重建計劃　議員擔心加重交通負擔

逾50年歷史的元朗大球場的重建計劃拖延超過10年，最近終有眉目。政府向立法會財委會申請15.27億港元撥款重建元朗大球場，興建後預計容納6,000個座位，並在4年內完成工程。項目今日(19日)於立法會民政事務委員會討論，多名議員支持重建，惟關注工程設計，以及擔心日後舉辦大型賽事時，令區內交通更擠塞。

議員陸頌雄建議球場應「足球優先」，指有部分場地因跑道相隔，令觀眾席及球場草地距離過遠，影響觀眾入場意欲。同時又關注球場草地質素，詢問會否加入地下排水系統，以及增加VIP廂房等設施。有議員則認為要「睇遠啲」，指球場鄰近深圳、皇崗口岸及西部通道，不應只視作是當區的一個體育設施，而是「大灣區一個重要設施」，要求政府加入融入大灣區發展概念。

另有多名議員擔心交通問題，其中議員蘇長荣擔心重建後舉辦大型賽事，會加重區內交通負擔。議員陸瀚民則擔心場地泊位問題，指有5,000個座位的將軍澳運動場已有9個旅遊巴車位，質疑元朗大球場只有4個旅遊巴車位。

當局回應指球場重建後仍會「足球行先」，不會改變現時觀眾席與草地距離。至於排水系統方面，當局會增設魚骨式排水系統，以沙石及石頭作草地底層，並以最新技術保養。又同意發展「要睇埋整個大灣區」，指會朝此方向發展，並指重建後的元朗大球場將是本港第3個亞洲足協標準的球場。

車輛泊位方面，當局稱每個運動場有不同特色，又指只有4個泊位亦不代表只可「招呼」4架旅遊巴，其他旅遊巴仍可同時上落客。又指在140個車位中，有3成為電動車車位，具備充電設施，強調數目足夠。而且數年前已考慮交通配套及人流安排，強調球隊鄰近輕鐵站、港鐵站及附近有接駁巴士，不擔心交通擠塞。