勞福局擬增設首席勞工主任編外職位　議員關注職效

勞工及福利局今日(19日)於人力事務委員會會上，建議增設一個為期3年的首席勞工事務主任編外職位，專責領導勞工處轄下職工會登記局，加強指導、監督及管理。勞工及福利局副局長何啟明表示，在反修例事件期間，登記局一共接獲4,427宗職工會登記申請，較以往每年平均接獲僅約15的宗申請大幅上升，認為首席勞工事務主任(法定最低工資)再不能同時兼任職務，加上因應有個別工會涉嫌違反《港區國安法》，認為有加強監督，或教育國家安全意識需要。

議員林振昇在會上表示關注首席主任職效效益問題，因現時政府已有其他部門作宣傳、教育等相關工作。另外，他同意現時應增加更多前線及行政人手，處理積壓的職工會申請個案，惟他質疑整項工作是否需要由首席主任親自處理。林續稱，雖職工盟事件已進入調查階段，惟其屬會是獨立運作，未必違反國安法，質疑當局開設新位時該如何確保轄下的職工會遵守國安法，既能保障市民參與工會權利。

何啟明回覆稱，考慮到登記局於2019年後所作出的判斷變得更複雜化，尤其是國安法實施後，應賦權於有關職務以主動監察及搜集情報形式規管工會內有否違規活動，故需要一名較資深，或高職位的同事帶領，因此有新設職位的需要。何重申，當局歡迎持不同看法的人士組織行業工會，惟強調要遵守《港區國安法》及按《職工會條例》進行，不能無條件或無邊界享有自由。