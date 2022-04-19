政Whats噏：斥青年宿舍進度太慢　議員嘲少女等到變大媽

政府喺2011/2012年度施政報告提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建7個項目合共逾3400個宿位，為18至30歲在職青年提供短期住宿，並提供租金折扣以助青年儲蓄。然而事隔11年，目前進展係「1個落成、3個興建中、1個尋求立法會撥款」，另2個項目未有時間表。多名議員狠批進度緩慢，形容當年嘅青年等到今日已屆中年，少女都變大媽！更有議員直指有個別項目因涉及唔同部門，擔心政策局要進行冗長嘅程序而被拖死，惟有放棄建青年宿舍。

回顧「青年宿舍計劃」，依家只有位於大埔，約有80個宿位嘅青年宿舍落成，首批租戶喺前年上旬入住；座落於元朗並有1680個宿位嘅青年宿舍，則將於今年下半年落成。立法會民政事務委員會今日(19日)討論第5個青年宿舍計劃，位於旺角雅蘭街一幅閒置建築物，改建為樓高22層單幢大廈，提供90個宿位，造價約1.8億港元。雖然大部分議員支持相關項目提交工務小組同財委會申請撥款，但亦狠批有關計劃發展太慢。

有議員指有關項目2014年提出，計劃2017年落成，但到依家仲未起；亦有議員話計劃早於2016年獲油尖旺區議會同城規會通過，點解會拖足幾年，到依家先申請撥款？仲問政府點樣加快興建，同埋點樣阻止同類事件發生？

議員林琳指政府當年提出青年宿舍計劃，好多年輕人都滿懷希望，但拖到依家只有一個計劃落成，加埋元朗嘅項目都唔夠2000個宿位，昔日嘅青年變咗中年，少女都變咗大媽。佢仲問政府有冇得加大地積比、地盡其用呢？一直關注有關計劃嘅議員陸瀚民亦嫌進度緩慢，仲話18歲嘅申請人排到28歲，28歲嘅排到38歲，都已經過咗排隊資格嘞！

面對諸多批評，署理民政事務局局長陳積志不停解畫。佢話8年前提出雅蘭街項目即開始籌劃，然而諮詢同相關程序都需要時間，依家項目成熟就即刻攞上嚟委員會討論，若得到支持就即刻去工務小組同財委會申請撥款，而項目已同步做招標，只要錢一到，就可以開工。但佢又補充話上址地盤好細，只有280平方呎，政府團隊已用盡地積比，但相信日後工程車都好難駛入。

陳積志又以正在動工嘅上環文武廟青年宿舍計劃為例，指為免宿舍工程損害隔離嘅文武廟古蹟，既需詳細嘅規劃，亦要得到城規會嘅同意，而呢啲程序都需要好幾年時間，而政府亦係插針式搵地方去興建青年宿舍。

講起搵地興建青年宿舍，議員管浩鳴就話搵地其實唔難，但牽涉到兩個政策局就有問題，佢話其所屬嘅教會喺筲箕灣有個老人院項目，本來喺老人院嘅上蓋起青年宿舍，但係老人院涉及勞工及福利局，而青年宿舍就係民政局，民政局要做咁多程序上嘅嘢，老人院根本等唔到，怕被拖死惟有放棄青年宿舍計劃，佢建議政策局之間應該多啲協調。

陳積志就強調喺青年宿舍計劃方面，同發展局以及其他部門合作緊密，亦相當順利，亦好願意同勞福局合作，仲叫管浩鳴若果有類似嘅項目就同佢講，以便跟進。