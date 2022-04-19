今起免費派快測包予長者　議員指有長者未能領取批安排極度混亂

滿60歲長者由今日(19日)至5月31日期間，可往全港680個服務點免費領取5份快速檢測包，立法會議員楊永杰收到不少長者求助指未能獲取快測包，皆因大部分服務中心只派發快測包予會員或服務使用者，而部分會員亦未能領取快測包，安排極度混亂。

楊永杰續指，以紅磡區為例，部分長者鄰舍中心表示快測包只限派發予會員，有中心更表明不接受即時入會；九龍城地區康健站及部分長者鄰舍中心等服務中心則表示滿60歲以上長者合資格領取快測包，，建議政府提供清晰指引，不論是否會員或服務使用者，只要年滿60歲即可領取快測包，以免造成不公。

部分服務中心會員反映今日未能領取快測包，原因是政府仍未安排物資予中心，亦有中心早上已發完存貨，但未知政府會否補充快測包。同時，有長者投訴自己已成為服務中心的會員，卻被職員反指不是會員「無得派畀你，走啦」。另外，新蒲崗長者健康中心早前列於服務者中心名單內，但今日突然被刪除，導致不少長者「摸門釘」。楊永杰批評，安排混亂促請政府盡快改善問題，將足夠的快測包送往服務中心，以及盡早更新服務中心名單及其會員名單。