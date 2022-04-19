多40幢大廈納強檢 涉大埔葵涌多個屋苑
2022年04月19日 20:13
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(20日至19日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.大埔寶雅苑家和閣
2.青衣長康邨康順樓
3.鑽石山鳳德邨碧鳳樓
4.沙田瀝源邨壽全樓
5.上水清河邨清譽樓
6.馬鞍山利安邨利華樓
7.荃灣荃景花園7座
8.馬鞍山耀安邨耀遜樓
9.沙田好運中心竹林閣
10.屯門恒順園5座
11.天水圍天慈邨慈心樓
12.大埔大埔頭17號敬羅家塾
13.香港仔鴨脷洲邨利澤樓
14.葵涌曉峯居第2期B座
15.葵涌葵芳邨葵健樓
16.粉嶺暉明邨昇暉樓
17.葵涌興芳路196號葵豐大廈
18.葵涌葵涌邨映葵樓
19.葵涌麗瑤邨貴瑤樓
20.葵涌石蔭邨仁石樓
21.將軍澳景林邨景松樓
22.荃灣享和街38號好景樓
23.荃灣青山公路-荃灣段210號富華中心
24.將軍澳富康花園3座
25.荃灣荃景花園10座
26.將軍澳維景灣畔9座
27.荃灣爵悅庭北爵軒
28.將軍澳英明苑明志閣
29.荃灣禾笛街23號
30.粉嶺祥華邨祥和樓
31.沙田花園城雅仕苑
32.大圍曉翠山莊11座
33.洪水橋紫翠花園15座
34.屯門怡樂花園3座
35.大埔頌雅苑頌善閣
36.大埔嘉熙6座
37.薄扶林碧瑤灣24座
38.油塘油麗邨康麗樓
39.石硤尾石硤尾邨美禧樓
40.牛頭角牛頭角上邨常逸樓
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease