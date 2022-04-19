多40幢大廈納強檢　涉大埔葵涌多個屋苑

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(20日至19日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔寶雅苑家和閣

2.青衣長康邨康順樓

3.鑽石山鳳德邨碧鳳樓

4.沙田瀝源邨壽全樓

5.上水清河邨清譽樓

6.馬鞍山利安邨利華樓

7.荃灣荃景花園7座

8.馬鞍山耀安邨耀遜樓

9.沙田好運中心竹林閣

10.屯門恒順園5座

11.天水圍天慈邨慈心樓

12.大埔大埔頭17號敬羅家塾

13.香港仔鴨脷洲邨利澤樓

14.葵涌曉峯居第2期B座

15.葵涌葵芳邨葵健樓

16.粉嶺暉明邨昇暉樓

17.葵涌興芳路196號葵豐大廈

18.葵涌葵涌邨映葵樓

19.葵涌麗瑤邨貴瑤樓

20.葵涌石蔭邨仁石樓

21.將軍澳景林邨景松樓

22.荃灣享和街38號好景樓

23.荃灣青山公路-荃灣段210號富華中心

24.將軍澳富康花園3座

25.荃灣荃景花園10座

26.將軍澳維景灣畔9座

27.荃灣爵悅庭北爵軒

28.將軍澳英明苑明志閣

29.荃灣禾笛街23號

30.粉嶺祥華邨祥和樓

31.沙田花園城雅仕苑

32.大圍曉翠山莊11座

33.洪水橋紫翠花園15座

34.屯門怡樂花園3座

35.大埔頌雅苑頌善閣

36.大埔嘉熙6座

37.薄扶林碧瑤灣24座

38.油塘油麗邨康麗樓

39.石硤尾石硤尾邨美禧樓

40.牛頭角牛頭角上邨常逸樓