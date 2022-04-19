多40幢大廈納強檢　涉大埔葵涌多個屋苑

2022年04月19日 20:13
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    再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(20日至19日)期間進行病毒檢測。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.大埔寶雅苑家和閣
    2.青衣長康邨康順樓
    3.鑽石山鳳德邨碧鳳樓
    4.沙田瀝源邨壽全樓
    5.上水清河邨清譽樓
    6.馬鞍山利安邨利華樓
    7.荃灣荃景花園7座
    8.馬鞍山耀安邨耀遜樓
    9.沙田好運中心竹林閣
    10.屯門恒順園5座
    11.天水圍天慈邨慈心樓
    12.大埔大埔頭17號敬羅家塾
    13.香港仔鴨脷洲邨利澤樓
    14.葵涌曉峯居第2期B座
    15.葵涌葵芳邨葵健樓
    16.粉嶺暉明邨昇暉樓
    17.葵涌興芳路196號葵豐大廈
    18.葵涌葵涌邨映葵樓
    19.葵涌麗瑤邨貴瑤樓
    20.葵涌石蔭邨仁石樓
    21.將軍澳景林邨景松樓
    22.荃灣享和街38號好景樓
    23.荃灣青山公路-荃灣段210號富華中心
    24.將軍澳富康花園3座
    25.荃灣荃景花園10座
    26.將軍澳維景灣畔9座
    27.荃灣爵悅庭北爵軒
    28.將軍澳英明苑明志閣
    29.荃灣禾笛街23號
    30.粉嶺祥華邨祥和樓
    31.沙田花園城雅仕苑
    32.大圍曉翠山莊11座
    33.洪水橋紫翠花園15座
    34.屯門怡樂花園3座
    35.大埔頌雅苑頌善閣
    36.大埔嘉熙6座
    37.薄扶林碧瑤灣24座
    38.油塘油麗邨康麗樓
    39.石硤尾石硤尾邨美禧樓
    40.牛頭角牛頭角上邨常逸樓
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease