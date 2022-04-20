東方去信政府部門　檢舉YouTube渲染色情暴力又侵權

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片涉侵權、誹謗等問題置諸不理，致令相關問題惡化，東方傳媒機構（下稱「東方」）發現近3年多以來，至少5條影片、相片及一個微博page涉及對東方侵權及誹謗，惟一直無人執法；另外多年來YouTube的影片充斥色情、暴力、血腥等內容荼毒兒童，卻缺乏監管，東方昨日就以上多個問題分別致函海關、警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴。有議員及學者均要求相關部門應即時嚴肅跟進。

YouTube的影片涉及對東方侵權及誹謗，東方向海關提出4大提問，質疑YouTube伺服器在海外是否就代表可肆無忌憚播放本港涉侵權、誹謗的影片，而相關部門又如何執法。至於涉及YouTube影片充斥色情、暴力、血腥等內容荼毒兒童及缺乏監管，東方就向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處提出5個提問，要求提供相關監管、檢控及跟進行動的情況。

議員容海恩指，YouTube作為一個國際影片分享平台，香港執法部門難以去要求或調查相關平台的資訊，惟在香港境內上載違反香港法例，如涉及非禮女性或不尊女性的影片，又或涉及《港區國安法》的相關影片時，相關部門則有能力去搜證及執法，控告相關上載影片人士，亦可要求YouTube將影片下架，期望部門能關注境內犯罪情況。