東方日報A1：搵銀農莊　煙花沙炮任放

政府放寬社交距離措施在即，惟不少市民已急不及待，趁復活節長假期大解放，除了不少景點人山人海外，天水圍一個私營搵銀農莊更化身「煙花樂園」，園內公然銷售煙花及沙炮，無論男女老幼均爭相購買，場內煙花沙炮任放，有小孩在空地上互掟沙炮，有少女齊掟沙炮作打卡留影，更有年輕媽媽抱着嬰兒玩煙花，一旦發生意外後果堪虞。同時園內人頭湧湧，無論餐廳或機動遊戲均大排長龍，人群聚集恐惹起衞生隱患。有法律界人士提醒，無論銷售或燃放煙花爆竹均屬違法，一旦燃放煙花造成他人嚴重受傷，最高可被判囚終身。議員則指警方有責任加強執法並追查源頭，杜絕此類違禁品流入香港。

「呢啲片唔好Upload（上載）上網，我哋自己睇完就算。」天水圍一個私營農莊，在復活節長假期期間人流不絕，園內設有多種機動遊戲，燒烤場地以至餵飼動物活動，最惹人關注的，卻是園內一攤位公然銷售煙花及沙炮，有家庭買完沙炮後女兒即場試玩，媽媽更負責拍攝「掟炮」過程，而爸爸則驚覺這種活動可能違法，連忙提醒妻子不要把影片放上網。

本報記者連日在場直擊，發覺該農莊的煙花及沙炮極受歡迎，有不少幼童買沙炮後即場互掟，炮聲此起彼落，地上滿是沙炮爆炸後的紙屑，有男童更掟向對方的身體，有人慌忙躲避；亦有4名妙齡女子一同購買沙炮後，齊齊擲向地面「擺Pose」拍照打卡留念。該沙炮40元有5盒，攤位更賣至斷貨，只剩下煙花。

40元一盒的煙花「滴滴金」亦大有捧場客，有年輕媽媽在購買煙花後即場燃點，她不顧身前托着的幼兒，將燃燒中的煙花放在幼兒附近着親友為他們拍照；一名只有7至8歲的女童就蹲在地上燃點煙花，一家大小圍起觀賞煙花發出的火光。同時，有不少男童索性買走煙花帶回家，估計留待日後再燃點。

然而，無論銷售或購買沙炮及煙花均屬違法。執業大律師陸偉雄稱，在港公然銷售煙花令人嘩然，根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪最高可判監禁6個月及罰款2.5萬元。當局更會視乎該場所的煙花儲存量而再作檢控，如儲存超過一定數量，可引用消防條例提告。

「煙花係火藥，殺傷力係可以嚴重過一把刀。」陸又指，購買的市民同樣違反法例，即使只買帶走，亦涉非法管有，而若燃點煙花時導致他人受傷，則可根據該行為的嚴重程度而定罪，據《簡易治罪條例》，任何人肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，即屬違法，一經定罪可被判監禁3個月或罰款2,000元。若程度嚴重，可根據《侵害人身罪條例》，意圖對身體造成嚴重傷害，最高可被判囚終身。

除銷售煙花及沙炮外，農莊內設有碰碰車、划船及滑草等多款遊樂設施，儼如一個主題樂園。現場所見，每個園區都有數以十計市民排隊輪候，設施逐項收費，市民要憑票入場。雖然大多場所都實施二人一組以防違反禁聚令，惟餐廳則出現3至4人一枱的情況。對於農莊內設有機動設施，陸偉雄坦言屬於遊樂場所，需按防疫令停業，有人以農莊等名義「偷雞」營業，卻又公然銷售門票及開放遊樂設施，一旦被當局檢控，負責人可被處罰款5萬元及監禁半年，而光顧的市民亦可能被罰款一萬元。

「警方要加強打擊之餘，都有責任去堵截源頭，追查點解會有呢啲違禁品流入香港！」議員劉國勳指，理解市民出現抗疫疲勞，惟購買煙花是違法行為，呼籲切勿以身試法，而且煙花爆竹具有一定危險性，亦會引起聚集情況，促請警方加強執法及巡查，最重要從源頭堵截漏洞。

記者及後表明身份向該農莊查詢，接線的職員稱該處並沒有銷售煙花。警方發言人回應指，天水圍分區會從多方面收集情報，適當調配行動資源，以打擊非法管有及燃放煙花爆竹的違法行為。而由2020年至今年3月，涉及非法管有煙花爆竹的個案共有840宗，而非按照許可證而燃放煙花爆竹的個案則有636宗，兩種罪案相關數字都有上升趨勢，惟拘捕人數只有20人。

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