本港曾有男童將沙炮擺褲袋 爆炸致二級燒傷

本港曾有男童被沙炮意外燒傷，需要送院治理。

放煙花和爆竹是農曆新年傳統習俗，惟本港不時有人違例放煙花，今年更有人因在尖沙咀鬧市放煙花被捕，而過往亦發生多宗涉及沙炮的意外，2007年有男童將沙炮放進褲袋中發生爆炸，導致左大腿二級燒傷；2000年更有幼犬誤食地上的沙炮而被爆頭慘死。

香港高等教育科技學院（THEi） 兼職科學講師梁浩文博士指，沙炮是小型火藥， 此物品含有氯化鉀（Potassium chloride），用力打在地上會引起能量轉換，產生熱能而爆炸，而沙炮相互摩擦亦有爆炸可能，故切勿將大量此類物品帶在身上，亦不能讓嬰幼兒接觸，一旦被幼兒誤食後果嚴重。

此外，過往農曆新年期間，澳門政府會設置「新春爆竹、煙花燃放區」，讓市民免費入場，在燃放區內設置多個攤位售賣煙花和爆竹，市民和遊客都可以盡情放爆竹以及煙花。

議員劉國勳認為，每逢農曆新年，新界圍村都有燃燒爆竹活動慶新年，澳門設有爆竹及煙花燃放區，一來可以規範銷售的煙花爆竹種類及數量，二來亦可讓市民在新年期間感受傳統過節氣氛，故香港可以參考澳門做法，在特定時期及指定規範地點，讓市民有限度合法燃燒煙花。