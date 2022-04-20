健身中心重開　慨歎復業初期「無肉食」

健身中心、體育場所停業104日後，明天(21日)終於重開。業界雖指課堂的預約情況理想，但復業初期只是「清舊債」，收入有限仍要交租，短期資金繼續緊張，只是「有得做好過無」。惟復業的限制較多，當中限制4人一組上堂令他們「無肉食」，尤其瑜伽課堂以大班為主，新限制下變相只能取得原有一半的收入，課堂安排亦令導師頭痛，有教練料每日做足10小時，才「有錢落袋」。健身業界亦擔憂，復活節假人流回升，疫情反彈，體育場所再被停業，促請當局檢討防疫安排，彈性容許部分場地有限度營運，而非一刀切禁止。

尖沙咀健身中心Del Fitness & Pilates聯合創辦人林敬良說，當政府宣布可復業時，已有逾40名顧客學員主動查詢課堂安排，復業後一周的排期爆滿，亦有10多名新學員加入，超出預期。即使反應熱烈，但健身中心普遍以預繳模式運作，重開後仍然要先清舊債，短期資金仍然短缺。

而根據「香港健身Guide」去年10月的調查資料，去年全港共有1,189間健身中心，當中365間為新開業，但亦有150間健身中心倒閉。香港健身Guide主席邱益忠說，疫情下租金下跌，市民更注重健康，業界原本預料今年會再有至少200間開業，但自年初政府一刀切要求健身界停業後，已有約150間健身中心打算結業或完租約後不續租。