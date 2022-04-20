停業期間　瑜珈教練從事演藝工作幫補

疫下霧霾籠罩下，運動業界踏入寒冬。縱有第5輪及第6輪防疫抗疫基金，健身中心獲15萬至25萬港元的津貼，但有健身中心反映，津貼近日才「落袋」，遠水救不到近火；而津貼只夠交租，對從業員的生計並無得益，只得業主受惠。業界只能推網上課堂、一對一上門課堂救市，但成效不彰，只能從事其他工作，倒貼事業。

香港健身Guide主席邱益忠估計，全港健身行業於停業期間，每日燒錢1000萬港元，業界至少損失10億港元收入。健身室東主林敬良表示，停業期間至少虧蝕約30萬港元，而政府的25萬港元資助全部用作交租，但他近日才收到政府兩輪津貼，而他們已耗盡個人積蓄，支付健身室開支。

政府津貼遲遲未到，瑜伽中心東主陳明慧表示，她與另一負責人於停運期間只能多花時間，四出尋求工作機會。但疫情令各個行業都面對挑戰，工作機會缺少，她只能透過有限的演藝工作，補貼瑜伽中心開支。中心有一半員工因為前景暗淡，放棄成為全職瑜伽導師，改做兼職。