郭怡雅神父紀念學校將於深水埗重置　料獲撥款後3年內完成工程

原址位於新界青衣長青邨的郭怡雅神父紀念學校，將於深水埗連翔道重置，預計本立法會年度獲批撥款後，3年內完成工程，可提供30間課室。

郭怡雅學校建於1978年，屬於俗稱的「火柴盒式校舍」，校舍佔地面積只有約5,812.5平方呎。教育局指，該校雖然曾於1996年進行改善工程，但校內設施仍遠遜於現有標準，透過校舍分配工作，分配擬位於深水埗連翔道興建的新小學校舍予該校作重置用途。局方認為，建校計劃可減少葵青區預計公營小學學位過剩的情況，並同時滿足深水埗區公營小學學位的需求。

郭怡雅學校校舍目前沒有專設的視覺藝術室、電腦輔助教學室、多用途場地和籃球場等。部分現有設施例如課室、有蓋操場和禮堂等也遠較現行的標準細小。根據現行重置安排，現有的校舍會在學校完成重置後交還給政府，新校舍將位於深水埗連翔道凱樂苑旁，佔地約66,951.5平方呎，樓高5層，將按1所設有30間課室的小學校舍的現行標準而設計，設施包括30間課室、4間小組教學室、6間特別室、1個圖書館、1間輔導活動室、2間會見室、1間教員室、1間教員休息室、1間學生活動中心、1間會議室及1個禮堂，並提供多用途場地及其他附屬設施。