攬炒派海外辦藝術展播「獨」　被通緝劉祖廸到場支持

相繼有反中亂港的「攬炒派」份子逃到海外，並成立多個組織，有組織近日在英國辦港獨藝術展，疑一方面壯大海外「港獨」，另一方面企圖以籌款為名「掠水」。是次展覽有11個「藝術家」參展，展覽於本月14日開始，為期兩周，場內展示畫作、書法、影像及3D物品等，書法含大量政治口號及標語，亦有參展人製作寫有「光時」口號的「護照」。被香港警方通緝、綽號「攬炒巴」的劉祖廸於開幕當日亦有到場。

早於2019年反對修訂《逃犯條例》期間，曾高調參與海外煽動暴力活動的「暖氣軍師撐香港」、「傘聚」等網上組織，近日在倫敦舉辦「香港民族藝術展」，展覽名稱明顯有「港獨」色彩，聲稱要「全面回顧香港社運」、「提供平台，討論港人身份」、「為香港民族編年史」等。

據悉，符合條件參展者每個「作品」需提交60英鎊（約613港元）參展費，期間有主辦方向參展者暗示，若成功賣出「作品」，可捐部分款項資助海外手足。此外，「暖氣軍師撐香港」亦在社交平台發貼招募義工助籌備藝術展，「以及將來各種聲援香港，以及協助香港人於英國安頓活動」，貼文中hashtag(標註)「英國戰線」、「海外戰線」、「光時」等字眼，招義工目的不言而喻。