女童校外遭淋潑液體案　校長作供指學生集體驚恐

小學女生前年10月在學校門外遭人淋潑橙色液體，警方調查後發現女生的外祖父及母親之前亦曾遭襲擊，事後拘捕3名疑涉案男子，控告他們普通襲擊，以及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。案件今天（20日）於區域法院續審，女童就讀學校的校長表示女生遇事後神情驚慌，事後並請假一周，而附近的學生亦感到驚恐。

控方今傳召女生就讀的小學女校長及老師出庭作供。校長表示早上在校門當值期間，突然聽見嘈雜聲，轉身便看見當時就讀小一的女生背部及背包被紅色顏料弄濕。她遂上前安撫女生，女生顯得不知發生甚麼事。她之後並帶女生回學校，女生仍然神情驚慌，須由社工安頓其情緒，而校方亦通知女生家長。因女生家人擔心會再被人埋伏，且希望待環境安全後才回校，故女生事後請假一星期才再上學，之後學校社工及女生的班主任亦有留意女生的情緒。當日在校門當值的老師，也目睹女生背部被不明液體弄濕。

控方今天亦在庭上播放校巴攝錄到的片段。片段可見一名黑衣男子事發前曾站在校門口對出的垃圾站圍板旁，待涉事女生走下校巴步向學校時，黑衣男子便上前把一杯液體倒向女生的書包及背部，然轉身逃去，校巴司機等隨後追出。

3名被告依次為27歲倉務員李培耀、31歲無業男子張富傑及45歲無業男子陳效智，同被控一項普通襲擊罪，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X。李培耀另被一項有意圖而導致身體受嚴重傷害及一項普通襲擊罪，指他於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，為使X的外祖父身體受嚴重傷害而施襲；及於同日同地襲擊X的母親。

案件編號：DCCC 371/2021