混凝土廠擬遷將軍澳　當區居民硬食塵　議員投訴多個部門失當

東網去年獨家揭發油塘兩間混凝土廠製造空氣及噪音污染，其中一間混凝土廠早前申請續牌，遭環保署駁回並需停工，發展局其後擬在將軍澳137區重置有關混凝土廠，但引起區內居民及團體反彈，團體曾約見多個涉事部門質問選址及計劃細節，惟部門互相推卸責任，有議員及團體今日(20日)決定到申訴專員公署遞交投訴信，要求調查涉事部門行政失當。

將軍澳137區已設有建築廢料堆填區和填料庫，區內50萬名居民每日需忍受數千架泥頭車經將軍澳隧道及環保大道，進出建築廢料堆填區和填料庫，倘若水泥廠再設置在將軍澳，屆時每日將再增加幾百架田螺車出入，勢必加劇區內環境污染及道路擠塞問題，區內議員及團體曾約見發展局及相關部門，包括環保署、運輸署、規劃署及土木工程拓展署，要求交代選址、環評報告及撤回計劃等，好讓市民知悉計劃進展，但部門只一味推搪。

西貢區議員張美雄及張展鵬，聯同「民生圓桌」主席陳繼偉，今向申訴署分別投訴上述部門，包括批評環保署監管不力，在混凝土廠屢違規下仍批准在137區設廠；將軍澳區交運超出負荷，投訴運輸署交通評估失效，區內無法承擔額外因混凝土廠帶來的田螺車影響；又指有關水泥廠曾將沙石直接倒進海中，遭環保署多次發出多次告票，若水泥廠運作將有機會影響海水化淡廠抽取的海水水質，恐令香港出現食水安全問題。