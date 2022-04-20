按摩業明復工　業界推「安心按摩」　先速檢後開工

本港新冠肺炎疫情放緩，而防疫措施明日(21日)終可鬆綁，按摩業亦得以復業。一眾按摩及浴室業界代表今日(20日)舉行記者會表示，行業已是第4次被停業，影響約3,000間按摩院，近2萬名從業員生計，因應今次再次復業將推行「安心按摩」措施，除包括「疫苗通行證」外，更有約60間按摩院實施「先速檢、後開工」，讓員工快速檢測後再為顧客服務。業界指出，政府多次勒令停業下，已造成結業潮，形容是「將行業推上斷頭台」，今次復業推出「安心按摩」措施，希望若再有下一波疫情，政府可多與業界接觸溝通，而非直接停止業界營運。

按摩業總會主席周鎮宇指，業界停業多時處於水深火熱之際，估計在第5波疫情期間，已有4至5間大型按摩院及至少20至30間小型按摩院結業。為增加顧客信心，並爭取政府不再停業，業界將推行「安心按摩」措施，包括確保員工至少接種2劑新冠疫苗，並鼓勵打員工接種第3針，亦有推行自助檢測「先速檢、後開工」措施，目前已有60間按摩院參與，預料日後可將有關措施推廣至全港。周強調，政府應考慮業界防疫工作表現後再決定是否停業，並強烈要求政府多與業界接觸溝通，否則只會「將行業(按摩業)推上斷頭台，一個百多年老行業，其實真係會冇咗」。

投身按摩業逾20年的卜師傅表示，由於沒有其他手藝，停業期間亦無法從事其他工作，被停業後，生計無以為繼，期望以後不再停業。而議員邵家輝亦指出，停業期間業界生意大受打擊，期望政府在業界復業後可多送檢測包作支援。