明准復辦本地遊　僅要求團友申報曾做快測　業界質疑白費工夫

港府明日(21日)放寬防疫安排後，旅業可重辦不多於30人的本地遊，若旅客符合快速測試要求，每團人數可放寬至100人。旅遊業議會昨公布指引，如旅行社舉辦不多於100人的本地團，團友只需在文件上簽名確認已做測試及沒有染疫。指引公布後的首日，截至今早(20日)9時，旅議會共收到10多份開團申請，涉及40個新行程。旅議會指最遲會在明日傍晚6時全部回覆，但暫時難以預計是否有旅行社明日趕及出團。

旅議會昨晚才公布復辦指引，包括要求旅行社重新簽署防疫承諾書，而多於30人的本地遊，指參加者要簽署確認已進行快速測試。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，其旅行社原定周四有一團逾20人的本地團出發，但因旅議會一直未公布執行細節，昨決定押後該團至本周六(23日)。崔指多於30人的本地遊多由社區組織舉辦，會由組織檢查並轉交客人的快測證明，若客人未持有相關證明，則會要求客人即場完成快測。崔補充，若有確診客人參團，大眾會將責任就推予旅行社，會小心處理，但至今未打算舉辦大型本地團。

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，旅議會昨晚公布指引後，相信有足夠時間向議會登記行程及簽署防疫承諾書，周五的本地團可如期出發，但他認為指引要求客人簽署確認已做快測的意義不大，稱若快測不在現場做，作用成疑。