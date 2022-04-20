徵用5500間單位作檢疫　準租戶獲8000元津貼　下月起陸續入伙

第五波疫情緩和，港府宣布將歸還早前徵用的新落成公屋及過渡屋單位，當中包括改作社區隔離設施的皇后山邨皇溢樓及皇澄樓、荔景邨恒景樓，總數涉及3,000多伙單位，預計準租戶可於5月底至6月中陸續入伙。至於另外2個被徵用的過渡性房屋，元朗東頭「同心村」和錦田江夏圍過渡房屋項目，涉約2,500伙，同樣可分別於5月中和6月入伙，

運輸及房屋局今(20日)回應公屋聯會指，已於上月向約1,200名受影響的公屋申請者發放一次性的8,000港元特惠津貼，同時將在下月向約600戶已與過渡性房屋營運者簽署租約的申請者，發放特惠津貼。

運房局續稱，皇后山邨第一座約860名申請者已接受預配，並已將大部分申請者重新編配至皇后山邨第二至第六座單位，當中約半已接受重新編配的單位。至於已接受荔景邨恒景樓約380名申請者中，數名表明不會等待原來編配單位的申請者，將獲分配至擴展市區的其他單位。