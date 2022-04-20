廉署起訴3人涉虛報物業成交價　成功騙銀行批貸款800萬元

廉政公署昨日(19日)落案起訴一名物業買家及兩名地產代理，控告他們涉嫌串謀詐騙，虛報沙田一個住宅物業的成交價只為1,000萬港元，以取得銀行8成按揭貸款達800萬港元。各被告獲准保釋，明日(21日)在沙田裁判法院答辯。

38歲的劉天源，任保險公司職員；40歲的何東雄，及37歲的黃文燕，同為名城地產代理有限公司﹙名城﹚地產代理；同被控一項串謀詐騙罪名。另外，劉天源被控一項欺詐罪名。案件發生於2020年1月至3月期間，當時劉天源為沙田一個住宅物業的準買家，何東雄及黃文燕同為名城的地產代理，應劉天源要求與賣方議價。其中一項控罪指，3名被告涉嫌與上述物業的賣方一同串謀詐騙提供物業按揭貸款的銀行，即不誠實地訛稱上述物業的成交價為1,000萬港元，但實際成交價卻是1,050萬港元；從而導致該些銀行向劉天源批出8成按揭成數的按揭貸款作購買該物業之用。

廉署調查顯示，劉天源涉嫌以現金向物業賣方支付樓價餘款50萬港元。劉天源並向兩間銀行申請8成按揭貸款，兩宗申請均獲批核，而他最終接受了其中一筆800萬港元的按揭貸款。另一項控罪指，劉天源涉嫌就上述物業的成交價作出相類虛假陳述，誘使稅務局就其徵收較低的從價印花稅。稅務局據報因而向劉天源少收從價印花稅約1.8萬港元。