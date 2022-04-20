檢疫病假草案設日落條款　議員關注執行細節

政府建議檢疫期間列作病假，立法會審議相關修訂草案委員會今日(20日)召開會議，多名議員關注修訂設有日落條款，日後如何處理廢除機制；另外，有議員指條例未有設定追溯期，關注當中的執行困難。勞工處處長孫玉菡指若廢除條款的前提是基於疫情不再為社會帶來重大影響，亦需經立法會審批。

議員黎棟國指條例草案所指明的日落條款，與普通法的日落條款有不同之處，故對此抱有存疑。另外，議員林振昇亦詢問，是否於疫情受控及疫苗接種不再構成公共健康考慮時廢除，勞工處處長便可決定廢除條款，而不需要經過立法會批准等。勞工處處長孫玉菡回應指條例草案不會永久生效，當沒有需要時便不會繼續執行。孫補充當疫情不再是一個大流行時，而衞生署亦相信疫情不再對社會形成重大影響，勞工處處長就會用權力取消上述條文，而廢除亦需要經過立法會審批，因為上述條文為附屬法例。

對於當局認為，若條例設立追溯期會牽涉複雜的法律原則和技術問題，議員簡慧敏詢問當中的困難之處。孫玉菡指僱傭條例牽涉數以十萬計的僱主，以及百萬計僱員，因此僱主做決定時都是參照現有法例依行，若條例草案有追溯期，會令僱主執行上感到混亂，亦引起不必要擔憂。孫指當局在修改僱傭條例上都是採取較穩妥的做法。