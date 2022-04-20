政Whats噏：鄭家朗流亡　自爆帶埋枕頭同布公仔

依家好多社運人士流亡海外，不但對香港念念不忘，仲會經常月旦香港政事。早前自爆已「隱身」英國1年嘅前香港眾志副主席鄭家朗，年前已有消息話佢出走台灣，但佢唔肯講，而日前佢接受傳媒訪問時就證實喺《港區國安法》通過後，佢曾一度離港暫避，後來更透過「香港人道援助關懷行動專案」暫居台灣，今年3月轉赴英國，出走嘅佢仲帶埋由細陪到佢大嘅布公仔，甚至連枕頭都帶埋喺身邊。

鄭家朗話喺台灣留咗一年期間，曾獨居喺約180平方呎嘅套房，即使行裝有限，都盡量依照佢喺香港嘅住處去布置。雖然布公仔同枕頭都可以帶得走，但熟悉嘅人就帶唔走啦！佢憶述前年12月，前眾志黨友周庭等人因2019年包圍警察總部案，「煽惑他人集結」罪成被判囚10個月。當時坐喺旁聽席嘅佢目睹周庭聞判崩潰，對方嘅眼淚令佢感到一個人即使話有心理準備，但真係去到嗰一刻其實都係心手足無措。

其實佢喺前年係試過離港赴台後，因太過唔捨得而返港。不過，當佢返港冇耐就發現遭人跟縱，仲要終日疑神疑鬼，覺得警察會趁住清晨上門拘捕佢，結果搞到精神好差。喺舊年年初，包括前香港眾志成員在內嘅多名民主派人士因涉及民主派35+初選案被捕。其後佢就喺舊年3月前往台灣，一年之後赴英，但直至依家佢仍經常反思，如果承受一啲刑事責任，之後可以留喺香港都好吖，但佢嘅理性同感性就不斷咁掙扎，到底咁做值唔值得呢？

流亡感受係點？佢話無論去到邊度都唔會有家嘅感覺，話有時喺巴士上瞓着扎醒，矚目所及竟然唔係香港巴士上嘅畫面，就覺得好唔習慣；就算睇電視新聞，亦好難理解人家嘅新聞邏輯，形容離開香港本身就係一種虐待。

佢又提到，原本極反對佢「搞事」嘅媽媽，見佢要出走難免傷感，又發晦氣咁同佢講，當初唔好掂政治就唔會落得如此下場。雖然如今母子分隔兩地，但鄭家朗唔擔心媽媽冇人照顧，因為佢喺前年年初已經再婚嘞！