康文署明重開康體場所　羽毛球場最搶手　籃球場一度炒貴5倍

社交距離措施明日(21日)「鬆綁」，康樂及文化事務署重開轄下體育設施，全港102座體育館中暫時只有63個重開。相隔3個月未嘗運動滋味，不少市民「爭崩頭」訂場，據康文署網上訂場情況顯示，最受市民歡迎如羽毛球、足球、籃球及網球等場地，重開首數天已相繼爆滿，只剩下「超早埸」或較偏遠的場地予市民預訂。同一時間，場地僧多粥少，儘管現時法例規定引入實名制，惟亦無阻炒埸風氣再現，其中以籃球埸最貴，比原價貴出至少2倍。東網正就炒埸問題，向康文署查詢。

場地重開後，以羽毛球場最為搶手，全港42個可供預訂的體育館中，有6個場地全日爆滿，其餘大部分只剩早上7時的「超早埸」，或偏遠至離島可供訂埸。至於本周六的預訂情況更糟，連早埸或離島球場亦已被租用。

埸地供不應求之下，「炒場」風氣再度隨之湧現，東網記者發現有網上社交平台貼出「場地出讓」或「代放」訊息，其中以籃球場最貴，2小時平均索價1,000至1,200港元不等，比原價300港元貴出2至3倍，該名炒埸者更稱，埸地未設有公價，至於價錢高低要視乎時間及日子，最高曾索價至1,800港元，意味若以一場正規全埸籃球比賽有十人參與計算，每位球員至少亦須夾180港元。