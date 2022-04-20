承辦商在立會選舉布置日缺勤　曾國衞：政府已扣減合約付款

選舉管理委員會早前發表2021年立法會換屆選舉報告書，立法會政制事務委員會今(20日)舉行會議，不少議員指負責電子選民登記冊系統的本地網絡安裝工作的外判公司技術人員，在布置日未有在合理時間內進行網絡安裝，批評對選舉工作缺乏尊重，促政府將其列入黑名單。政制及內地事務局局長曾國衞表明政府已向該承辦商扣減付款等懲罰。

對於承辦商沒有在布置日進行網絡安裝，議員廖長江指該公司對選舉工作缺乏尊重及重視，政府應調查及作出解釋；議員李浩然亦指若公司疑違反合同，應考慮將公司納入黑名單。曾國衞指當日承建商有派遣緊急維修人員，事後政府有實施扣減合約付款等懲罰措施，坦言工作對選舉信心打折扣，故行政長官選舉沒有採用該承辦商。

另一議員狄志遠則認為投票率低下不是好現象，議員葉劉淑儀則認為選區改劃的宣傳不足。曾國衞認為投票率不算特別低，舉例指美國紐約、法國等地的投票率都是2成至3成，指香港高投票率時正值黑暴橫行，反問是否有利選舉進行。他又指選區改劃後會繼續檢視，承認今次倉促。至於電子點票試行方面，議員張國鈞指太多時間用於程序，根本沒有效益。曾國衞指過程讓市民感覺「好鬼繁複」，但每一個環節都是法例安排，目的是公平公正，以後會繼續優化，不排除會修訂法例。

另外，對於上月有選舉事務處職員將15000名選民資料外洩，議員李鎮強直斥政府沒有吸取教訓，質疑將來亦會有職員不遵從有關規定。選舉事務處總選舉事務主任黃文超表示，已經有新限制不能用公司電郵發私人電郵，不能開啟香港使用的電郵服務供應商網頁，政府已成立小組跟進，防範同類事件發生。