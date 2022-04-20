港陸路口岸昨快測2388次　揭6跨境司機染疫

第5波新冠肺炎疫情未平，為減低疫情外溢的風險及提高檢測的準確性，香港各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(20日)表示，各口岸在昨日(19日)共進行了2,388次快速核酸檢測，當中發現6名跨境司機初步確診，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進，並會密切監察跨境物資的流通情況。

另外，為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日53班次貨船經水路運輸跨境物資約6,630個標箱，約24,630噸貨物，其中生鮮食品類約30個標箱(約220噸)，非生鮮類約6,600個標箱(約24,410噸)。

深圳市3個港口自今年2月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約215,460個標箱，約1,199,880噸貨物，其中生鮮食品類約1,410個標箱，約12,250噸，非生鮮類約214,050個標箱(約1,187,630噸)。