沙咀懲教所部分場所擬轉教導所用途　緩壁屋懲教所人滿之患

目前被判入教導所而羈押在壁屋懲教所的在囚青少年，或將會遷往沙咀懲教所。

隨着大量因為社會暴亂事件被拘捕人士的個案陸續進入司法程序，還押在囚人數（尤其是男性青少年在囚人士數目）持續上升。為應對該類在囚人士日益增加的情況，保安局擬更改沙咀懲教所部分場所的指定用途，由勞教中心改為教導所用途。按建議，目前被判入教導所而羈押在壁屋懲教所的青少年在囚人士，將會遷往沙咀懲教所，壁屋懲教所可騰出空間羈留被還押及被判監禁的男性青少年。

現時，壁屋懲教所同時獲指明為監獄及教導所，其收容率一直上升，由2020年年底的約72.2%上升至2021年年底的約89.9%，按此趨勢，其收容率可能會逾100%。另一方面，沙咀懲教所的勞教中心部分於2021年的日均收容率只有約30.5%，因此懲教署建議將沙咀懲教所包括B座在內的部分場所改用作教導所用途。

局方擬修訂《勞教中心（綜合）令》（第239B章），使沙咀懲教所的B座不再屬勞教中心的一部分；在《教導所（綜合）宣布》（第280B章）附表中，加入「沙咀懲教所」，但不包括該懲教所中稱為A座、D座、E座、F座、1號工場及2號工場的部分。修訂令及修訂宣布須提交立法會進行先訂立後審議程序，在本月22日刊登憲報，本月27日提交立法會。倘獲通過，將於今年6月20日開始生效。