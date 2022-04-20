政Whats噏：九龍城區會明率先重開　料正副主席自動當選　

受疫情影響，多區區議會需暫停會議。因社交距離措施明日(21日)「鬆綁」，九龍城區議會亦率先同日開會，屆時不但有官員列席，且會上將選出該區會嘅正、副主席。喺該區會目前由建制派占多數嘅情況下，仲會唔會有人為正、副主席而爭櫈仔呢？

話說原來嘅九龍城區議會主席楊永杰，因今年進身立法會而身兼兩職，為咗集中精力處理議會工作，佢早前辭去區會主席嘅職務。而屬於建制派嘅楊永杰則指佢哋一眾同事都已經做咗協調，預計由同屬建制派嘅九龍塘選區何顯明、以及龍城選區嘅吳寶強分別出任正副主席一職。睇返九龍城區議會時共有12名議員，5人聲稱冇政治聯繫，當中包括咗民主派嘅黃國桐，另有7名屬建制派成員，牌面睇係建制派人數佔多，相信何、吳兩人可以喺無對手嘅情況下當選，所以枱面上嘅競爭應該唔會發生喇。

至於楊被問到，對新主席有咩期望時，佢話冀繼續跟進市區重建、環境衞生，特別喺鼠患同發泡膠圍城等問題，而將來旅遊業復甦，亦都需要好好考慮區內旅遊巴停泊嘅議題，盡量唔好對居民造成滋擾。

作為立法會新人嘅楊又提到，區議會同立法會嘅做事方式好唔同，佢都要花時間掌握，至於佢同幾位西九區嘅同事都有合作，特別喺其他同屬單頭嘅議員，大家都有互相支持。

明天九龍城區議會嘅議程繁多，首先處理選舉正副主席一事，繼而與運輸及房屋局常任秘書長(房屋)或者喺房屋署署長會面，而勞工處處長亦會現身會議。睇嚟闊別數月，官員們都要提起精神，回應區議員嘅銳利質詢喇！另外，其他區議會亦陸續上載議程，相信各區區議會都重回正途，可以急市民所急喇！