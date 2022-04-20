網紅「鬼王」教溝女技巧威逼收10萬元　涉違商品說明條例被捕

香港海關今日(20日)拘捕一名男子，涉嫌使用誤導性遺漏及具威嚇性營業行為，銷售約會技巧、訓練及諮詢課程服務，違反《商品說明條例》。據了解，涉案被捕男子以「鬼王」自稱，為一名網紅(KOL)，聲稱銷售包括獨門心法及約會技巧的「溝女秘訣」，並提供諮詢服務。

海關版權及商標調查科指揮官楊郁文表示，早前接獲市民舉報，指一名男子在網上開設影片頻道，宣傳教授約會技巧，受害人支付逾3萬港元入會費後，對方再要求受害人額外購買約10萬港元的形象改善服務，否則拒絕向他傳授技巧。該名男子亦涉嫌使用威逼手段，在網上發布受害人的片段，最終迫使他購買有關服務。

經深入調查後，海關今日採取執法行動，拘捕該名32歲男子，並在其住所內搜獲一批懷疑用作通訊的手機，以及課程教授器材。有關調查仍然進行中，今次亦為海關首次偵破有人利用不良營商手法銷售交友訓練及諮詢服務。據了解，疑犯利用平台銷售有關服務數年，暫時只有一名受害人，疑犯用於威逼受害人的短片，包括上堂、及面對面傳授技巧，若果疑犯觸及其他刑事罪行，有需要時海關會找其他部門協助。