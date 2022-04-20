多40幢大樓納強檢　元朗GrandYoho 9座及10座上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.九龍城啟晴邨滿晴樓

2.元朗GrandYoho 9座

3.屯門大興邨興偉樓

4.馬鞍山迎濤灣1座

5.沙田駿洋邨駿時樓

6.葵涌荔欣苑荔林閣

7.石硤尾大坑東邨東成樓

8.荔枝角美孚新邨8期百老匯街94-96號

9.黃大仙黃大仙上邨達善樓

10.慈雲山慈正邨正怡樓

11.土瓜灣翔龍灣6座

12.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

13.北角雋悅2座

14.鰂魚涌太古城綠楊閣

15.柴灣杏花邨20座

16.西營盤第三街100-106號真光大廈

17.大埔寶雅苑逸和閣

18.元朗采葉庭16座

19.元朗洪福邨洪喜樓

20.元朗洪福邨洪昌樓

21.元朗GrandYoho 10座

22.元朗媽橫路7號富來花園B座

23.屯門黃金海岸16座

24.大圍富嘉花園2座

25.粉嶺華明邨頌明樓

26.荃灣祈德尊新邨A座

27.將軍澳茵怡花園7座

28.葵涌石蔭邨智石樓

29.葵涌葵芳邨葵愛樓

30.大埔廣福道27-43號美德大廈

31.觀塘月華街42號華苑大廈B座

32.藍田平田邨平誠樓

33.長沙灣長沙灣邨長欣樓

34.油塘油塘邨富塘樓

35.長沙灣凱樂苑凱旭閣

36.牛頭角彩盈邨盈樂樓

37.牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓

38.土瓜灣翔龍灣1座

39.九龍城東匯邨滙智樓

40.旺角彌敦道603-609B號新興大廈