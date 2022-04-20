多40幢大樓納強檢 元朗GrandYoho 9座及10座上榜
2022年04月20日 19:51
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.九龍城啟晴邨滿晴樓
2.元朗GrandYoho 9座
3.屯門大興邨興偉樓
4.馬鞍山迎濤灣1座
5.沙田駿洋邨駿時樓
6.葵涌荔欣苑荔林閣
7.石硤尾大坑東邨東成樓
8.荔枝角美孚新邨8期百老匯街94-96號
9.黃大仙黃大仙上邨達善樓
10.慈雲山慈正邨正怡樓
11.土瓜灣翔龍灣6座
12.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
13.北角雋悅2座
14.鰂魚涌太古城綠楊閣
15.柴灣杏花邨20座
16.西營盤第三街100-106號真光大廈
17.大埔寶雅苑逸和閣
18.元朗采葉庭16座
19.元朗洪福邨洪喜樓
20.元朗洪福邨洪昌樓
21.元朗GrandYoho 10座
22.元朗媽橫路7號富來花園B座
23.屯門黃金海岸16座
24.大圍富嘉花園2座
25.粉嶺華明邨頌明樓
26.荃灣祈德尊新邨A座
27.將軍澳茵怡花園7座
28.葵涌石蔭邨智石樓
29.葵涌葵芳邨葵愛樓
30.大埔廣福道27-43號美德大廈
31.觀塘月華街42號華苑大廈B座
32.藍田平田邨平誠樓
33.長沙灣長沙灣邨長欣樓
34.油塘油塘邨富塘樓
35.長沙灣凱樂苑凱旭閣
36.牛頭角彩盈邨盈樂樓
37.牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓
38.土瓜灣翔龍灣1座
39.九龍城東匯邨滙智樓
40.旺角彌敦道603-609B號新興大廈
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease