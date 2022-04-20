教科書下學年加價1.9%　疫下有電子書「逆市」減價

新冠肺炎疫情持續超過2年，經濟仍未復甦，教科書就率先加價。教育局今(20日)公布2022/23學年課本價格資料，顯示課本的平均價格(包括印刷及電子課本)，較去年上升約1.9%，局方認為仍屬溫和；凍價的印刷課本和電子課本佔整體課本約35%。不過，東網記者翻查資料時發現，部分調整價格的課本加價2至4%不等，有個別電子書「逆市」減價。

教育局在「適用書目表」網頁公布下學年課本價格，東網記者翻查由幼稚園低班至高中，不同科目及語言的課本，發現部分課本未有加價，但亦有課本調整價格，一般加價為2至4%。不過，有個別高小的普通話科電子書價格由去年的360港元，減價了17%，至300元。

教育局回覆時指，在疫情下，與不少行業一樣，課本出版社的營運也受到影響，然而，局方指，仍呼籲課本出版社繼續履行企業社會責任，定價時盡量克制，與家長共渡時艱。另外，據悉，教育局最近要求下學年起，「校本版」課本封面須列明，課本內容及與學習重點等，未經局方評審。局方回應時指，為免家長及公眾誤會「校本版」教科書已通過課本評審，因此有此要求，屬合情合理之舉。