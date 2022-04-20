上周兩例死前14天曾打針 涉60歲及96歲婦人 專家稱與疫苗無關

新冠肺炎疫苗開打以來，不時有市民針後出現異常情況，當局近日更新新冠疫苗安全監察報告，截至本周日(17日)，衞生署過去一星期共接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及兩名分別60及96歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。同期，無接獲涉及青少年針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，25宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

截至4月17日，本港市民合共接種了超過1,566萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約658萬名，佔全港12歲或以上人口的92.7%。衞生署共接獲7,371宗異常事件報告(佔疫苗接種總劑量的0.05%)。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括97宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗(佔疫苗接種總劑量的0.0006%)，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。