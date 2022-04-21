投考懲教主任心得　擁良好體能及社會經驗佔優

面對全球社會變化，香港仍然是全世界最安全的城市之一，負責執法的紀律部隊可謂功不可沒，懲教署作為其中一員，亦需要注入新血，為部門添上新動力。署方於本年度預計招聘約60名懲教主任，由本月22日至下月5日接受申請並舉辦招募活動；而二級懲教助理則為全年招聘。

身型嬌小的陳燕婷曾任公院護士，工作同樣繁重，她指懲教工作不同之處，是多了一件紀律部隊制服，象徵多了一份使命感，同時照料在囚人士的身心。她以曾照顧一名懷孕在囚人士為例，醫院護士只需要照顧孕婦及嬰兒的產前產後健康監察，但懲教工作則多了一份更生責任，需要提供輔導，最終成功讓該孕婦反思過錯，改過自新。她建議有興趣投考懲教主任的人士或護士，先要訓練好體能，做足準備，日後可親身體會這份獨一無二，同時肩負白衣天使及紀律人員使命的非凡任務，一同為守護香港市民出一分力。

高大健碩的卓冠蔚未加入懲教主任前，曾任職廣告行業3年，他指出不少在囚人士的年紀或個人閱歷較豐富，故認為若投考者擁有一定社會工作經驗，能夠容易與人溝通，在管理工作時，會較佔優及得心應手。他同樣指懲教工作具使命感，要負責守衛司法體系最後防線外，亦要守衛香港。