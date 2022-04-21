懲教署無懼疫情堅守崗位　發揮專業精神　減公共醫療負擔

第5波疫情影響廣泛，負責守衛刑事司法體系最後防線的懲教署亦受到廣泛波及，在囚人士及職員相繼確診，幸好部門制定預案，加上職員上下一心，才不致令院所出現大爆發，加重公共醫療負擔，具護士資格的懲教主任在疫情期間需兼顧為在囚人士接種疫苗，亦有擔任臨時指定接收確診者或密切接觸者院所的懲教主任，在工作量倍增及面對在囚人士的不滿情緒下，仍能堅守崗位，難得的寶貴經驗亦有助日後應用於工作上。

現職懲教主任的陳燕婷早年在公立醫院任職護士，之後在2018年加入懲教主任行列，現時駐守羅湖懲教所，平日負責在囚人士的健康護理，面對來勢洶洶的第5波疫情，工作量排山倒海，要額外兼顧院所內的疫苗接種中心工作，包括預訂疫苗、向在囚人士解釋接種疫苗的好處及為他們接種疫苗等，遇上不肯接種疫苗的在囚人士，包括外籍人士，亦需要花時間講解，甚至需要邀請他們的同鄉翻譯游說。此外，亦要為確診在囚人士及密切接觸者提供適切治療及護理，以紓緩公共醫療系統的壓力。

她指，部門早已制定「早發現、早隔離、早治療」策略，制定連串感染控制及隔離措施，過程中，前線人員及管理層都有參與。由於不少同袍確診或成為密切接觸者，人手非常緊張，當時很多職員都要「頂硬上」，犧牲私人及休息時間完成工作，令她體會到團隊精神，「患難見真情」，幸好最壞情況已過去。經此一「疫」，她學懂相信自己及團隊，面對難握的未知數，非單憑個人就可解決問題。

另一懲教主任卓冠蔚，駐守的沙咀懲教所在今年2月，被徵調為臨時指定接收確診者或密切接觸者院所，原本羈押的青少年在囚人士需轉到其他院所。他作為保安組主管，需短時間內作出適當調配，包括要了解轉院人士的背景資料作保安審查、管理防疫物資及個人防護裝備，以及延長收押在囚人士時間等，務求盡快切斷各院所內的傳播鏈。部分獲轉介人士有不滿情緒，他需聯同各組別職員，如更生事務組、保安組、心理組及健康護理組會見他們，提供適切輔導及疏導情緒。每日面對不同挑戰，幸得到同事及上司合作及支援下，問題迎刃而解，院所染疫人數亦已呈下跌趨勢。

即使個人無懼「疫」景，但卓擔心會將病毒帶回家中，感染兩名未能接種新冠疫苗的年幼子女，所以當時一星期只可回家一次，探望剛出生的孩子。他指出處理今次疫情，提升了其危機處理的應對能力，相信將來一定有學以致用的機會，此外，亦加強了團隊精神，對懲教署更有歸屬感。