挽才不力有出冇入　局長賴疫情

疫情至今本港封關兩年多，惟機場人流絡繹不絕，離港人數居高不下，人才亦隨之流失，當中有不少是高學歷人士，反之來港人才卻少之又少。人才「有出冇入」，惟政府當局死撐未必是「人才流失」，只是正常「流動」，又將人才未能來港原因推卸於疫情，認為疫情過後來港人才會自動上升。

據英國一項調查顯示，截至去年8月底，500名持有BNO簽證並居於英國的香港人中，有69%持有學位或更高以上學歷。當中39%更是專業人士，佔最多，其次是副專業人士，有26%；最近，英國內政部計劃再放寬申請資格，准許1997年7月1日或之後出生，滿18歲的港人移英。

另有商會調查顯示，共有38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，其中24%指受中等影響，14%受高及非常高影響。至於移民員工來自不同的專業，佔大比重的為工程和技術、財務和會計及資訊科技。移民僱員又以中年為主，職級方面，中級和初級管理層較有可能離港發展，分別佔56%及51%。

面對人才明顯流失，財經事務及庫務局局長許正宇卻大唱反調，指香港疫下難以獨善其身，限制人員出入境是無可避免，雖然可能有部分行業及人才受到影響，但未必能形容是「人才流失」，認為只是正常「流動」。許續指，香港仍然有賣點，相信流動只是短期現象，亦有信心人才會回到香港。

本港人才持續流失，惟外來人才亦難以來港填補空缺。在政府推出的創科學人計劃中，有60個學人報名，但真正來港的只得10多人，不少人才都因為香港防疫規例，被限制或不願意來港。而科技人才入境計劃目前只有200多人來港，但業界人力資源嚴重不足，空缺職位數以千計。

不過，創新及科技局局長薛永恒卻認為，創科界亦受到疫情衝擊，令創科學人和人才來港受到限制，政府願意等待心儀的學人來港，又相信疫情過後來港人才數目會上升。

政府挽留人才不力，亦沒有加強本港吸引力。反之鄰近地區如台灣，亦建議放寬港人就業定居政策，台灣的陸委會已就港澳居民定居許可辦法提出修正建議，目前朝向放寬從事「專業工作」港人的定居要求，在台灣工作連續居留5年、最後一年的月入達基本工資兩倍等條件，可提出申請。而合資格的專業工作種類廣泛，相關修訂已進入最後程序，待移民署正式公告。