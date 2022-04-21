唔聽唔睇唔理　港府避談移民潮

本港出現移民潮，惟港府卻一直避而不談，既未能提供移民的確實數字，甚至堅稱離港人士只是移居海外，疫情過後則會有所改善。有議員批評港府不肯承認移民潮及本地人才流失，而防疫政策更是過於嚴謹，令在港外國人才離開，對本港作為國際城市不利，政府必須「止血」，挽留人才。

一直關注移民潮問題的議員謝偉俊形容，香港近年出現「人禍天災」，不但政治上比較緊張，疫情下亦難以和內地或外國通關，令不少企業卻步，加上英美國家包括五眼聯盟亦紛紛爭奪人才，加劇香港人才流失。他指面對人口老化、人才流失、出生率低，而離港人士正值青壯年，是高學歷人士，人才流失對香港作為國際城市不利。

他批評港府一直不肯承認移民潮和人才流失，促政府承認危機，增強政策敏感度，才能真正提供各種經濟誘因，挽留人才。他又認為政府在訊息發放上用語可以盡量溫和，猶如天鵝游水，表面平和，但在水底奮力前游，希望政府在施政或表達上都更為圓潤。

對於政府現時仍堅稱離港人士只是移居外地，並非移民，他形容人才離港好比離婚，離婚前須先經歷分居期，惟分居期亦會影響雙方感情，政府亦不應該待人才走到「離婚」，即是移民那一步才修補關係。

另一議員葛珮帆亦認為近年政治爭執不斷，令人厭煩，不少港人對香港前景失去信心，亦有父母認為香港教育制度令子女承受太大壓力，因此希望移民讓子女從小在外國讀書。而一群長期在港工作的外國人，亦因為本港防疫措施嚴謹，影響生活，因而選擇離開，對本港經濟造成極大影響。

針對移民的因素，她促請政府在防疫抗疫措施設定更清晰的方向，不能再含糊不清、「兩頭唔到岸」，要盡快決定應先與內地或是外國通關。長遠而言，她認為港府應研究人才流失的原因，找出問題所在，繼續建設宜居城市，改善教育制度等，才能長久性地留住人才。