東方日報A1：生活不堪　死無葬身　絕望港人心酸棄城原因

本港近年掀起移民潮，當中更有不少是高學歷的人士。綜合各方分析，港人移民的原因不但因社會政治形勢改變，更因教育不濟、治安不靖、假難民禍港、車禍連連、抗疫不力、廢官當道陳肇始甩漏多、疫下醫療衞生、營商環境惡劣、競爭力下降、青年無向上流機會、樓價貴、居住環境差、恐懼心態及司法對東方傳媒機構（東方）不公，令港人心淡等社會問題，選擇離開香港。生活不堪，死無葬身，絕望港人心酸棄城。早前就有移民顧問直指不少港人移民，原因是對留港有恐懼或為了小孩未來發展，而隨着外地逐步恢復通關，移民意欲更再度上升。有學者亦指現時「老中青」3代也選擇移民，明顯是社會問題未解決，又指良禽擇木而棲，港人一旦離開，難以再回港。

據入境處今年首季經3個口岸出入境人數統計，香港居民淨流出數字一直上升，高達逾14萬人；英國去年推出的BNO「5+1」計劃後，亦吸引不少港人移英，截至去年底，共有約10萬宗申請，去年第4季申請宗數就有1.8萬宗。

外界炮轟港府管治無能，導致社會亂象叢生，其中司法對東方不公，其他問題眾多。正如港人最緊張是子女的教育問題，然而名校學位僧多粥少「爭崩頭」，小朋友為爭入讀名牌學校相當困難；治安問題亦變差，黑社會問題嚴重，但執法乏力縱容罪惡叢生，年輕人容易誤交損友，最後更淪為道友。

假難民是治安毒瘤，但港府懶理，過去8個財政年度就耗用72.7億元巨額公帑養肥禍根，近3年已有近5,000宗免遣返聲請個案，僅少數獲確立，當中有假難民更濫用法援程序，司法覆核更成留港護身符，法律援助署在過去3年批出的司法覆核案件已花逾億元公帑。

營商環境亦不安全，例如早前九龍城有泰式串燒店發生淋腐液案，釀成5人受傷包括兩男童，疑兇犯案後逃去；更有男子半裸，無戴口罩驚現旺角鬧市等。另近期更是車禍連連，瘋狂駕駛事件時有發生，陷阱處處。

外界更狠批港府抗疫不力錯漏百出，廢官當道，其中食物及衞生局局長陳肇始更是甩漏多多，導致第5波疫情失控，收緊社交距離措施令市民無法正常生活，髮型屋、美容院和修甲店等處所均關閉，大眾沒有辦法整理基本儀容。大量確診者染疫死亡，死無葬身，醫療系統瀕臨崩潰，與國際通關無期，與內地通關更遙不可及，本港經濟被榨乾，競爭力不斷下降。

實際上，早前有移民顧問指不少港人透過BNO計劃、加拿大的「救生艇」計劃等移民，以英國、加拿大等地最受歡迎。移民顧問又指不少較年輕及移民成本較低的人士已移民離港，至於移民原因，80%客人選擇移民是為了小孩發展，亦有客人表示留在香港「好驚、好心噏」。

隨着外地疫情漸受控，且陸續對外通關，移民意欲再度上升，亦有移民顧問指今年首季接獲客戶就移民的查詢量，較去年第4季多出近40%。

更有調查指約57%的受訪者表示有意移民外國生活，較去年5月份所做同類型調查的52%，上升約5個百分點。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指移民港人主要分「老中青」3代，首先年輕人沒有向上流的機會，即使獲得高學歷，但產業結構單一，難以尋獲理想的工作，即使有高收入，卻也難以負擔高昂樓價「畀唔起首期、買唔起樓」，社會流動性低，令他們決意離開。

他指中年人大多為下一代教育，由於本港不少家長都想子女就讀國際學校，學好兩文三語，但學位較少加上需要大量資金，故會考慮不如帶子女到外國接受教育；再加上本港黑社會問題嚴重，10幾歲販毒被捕的情況屢見不鮮，南亞假難民聚居導致治安差，移民是為免下一代受影響；老一輩可能隨子女移民海外，甚或本身在港做生意，但受到礙於2019年社會運動及疫情爆發打擊，經濟一落千丈，不排除「拎資產走人」。他指良禽擇木而棲，港人一旦離開就很難再回港，強調港府應正視移民問題。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：