確診宗數回落　當局遲遲不重啟個案追蹤　專家憂令疫情反彈

第5波疫情初期，港府的個案追蹤辦公室用作揪出確診者及其緊密接觸者，截斷社區病毒傳播鏈。但當疫情失控，確診宗數成千上萬時，社區疫鏈斬不斷，相關追蹤工作亦暫停。現時疫情回落，當局卻遲遲未重啟追蹤工作。有醫生認為隨着社交距離措施放寬、表列處所開放、學校復課等，當局應先在以上場所做個案追蹤，以防爆發高危群組染疫，令疫情反彈。

港府設有3個追蹤辦，合共有近500職員，大部分來自紀律部隊。本月中旬，衞生署被問到每日確診宗數已降至3位數，當局何時重啟個案追蹤？衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，沒有特定個案數字作標準，暫時不會重啟每個個案的追蹤。她指，疫情發展視乎多個指標，包括社區檢測的染疫數字、港大實時的本地新冠病毒即時有效繁殖率、污水檢測情況等。但她強調在重點人群中，例如安老院舍、殘疾院舍的院友，當局有進行相關工作，期望可盡快處理確診者及緊密接觸者。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，隨着政府逐步放寬社交距離措施，開放表列處所，加上學校亦開始復課，市民在家工作機會減少，均會增加疫情爆發的風險。他建議當局至少先在上述場所實行個案追蹤，一來並非追蹤所有個案，工作量不會太大；二來市民進入表列處所前須掃描安心出行；學校及辦公室亦有齊學生、僱員的詳細資料，比較容易處理。他認為當局尚未重啟個案追蹤，主因是有關部門未決定到在哪個時間點實行。他強調，重啟個案追蹤是防止場所恢復正常運作時，其爆發風險會影響高危群組，例如未打齊3針者及未曾染疫者；另可防止疫情反彈。