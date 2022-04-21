勒頸刀刺女兒要求前妻見面　前警員認虐兒恐嚇候判

一名前警員去年為與分居妻見面，在電話中稱要與8歲女兒一同赴死。他用皮帶套緊女兒頸項，然後拉走幼女墊腳櫈，令幼女呼吸困難，再以刀指女兒，一度戳到女兒胸口，令女兒胸口擦傷。幸好警方及時派員到場，並由消防破門入屋救人。涉案前警員今天（21日）在區域法院承認刑事恐嚇及虐兒2罪，法官明言控罪相當嚴重，將他收押至5月11日判刑， 期間為他索取背景、心理及精神報告。

本案41歲匿名被告「WWS」，承認於去年6月15日，在其粉嶺住所恐嚇其妻Y會使女兒X人身受害，及於同日同地虐待X。控方指被告案發前已辭去警員一職，案發時正離職中休假。法官則指收到被告親友的多封求情信，信中皆對被告有正面評價，亦有指被告或因工作壓力大而引致今次的事件，但表示待索閱報告後再聽取其求情，及提醒被告可考慮尋求法援協助處理案件。

案情指被告與Y自2019年分居，他們的幼女X放假時會到被告家留宿。去年6月12日被告致電Y，追問她身在何處，又稱已找人跟蹤她。Y掛線後被告仍發短訊追問。翌日被告如常接X回他家，至案發日，Y因被告的行為去警署求助，期間被告又多次致電Y，要求Y半小時內到粉嶺見面，否則Y會後悔，並表示X願與他同赴死，指會「用繩勒」、「用刀傷害」X等。Y聽見背景傳來X叫「唔好用刀」。因Y開啟了手機揚聲器，故警員亦聽到有關對話，包括被告叫「佢行先」、「跟住到我」、「同個女傾好，佢願意跟我走」等，及有女童聲音哭求「爹哋唔好呀，爹哋唔好呀，我唔想用刀」。

當時Y的家傭及被告家人都曾到案發單位查看，但被告鎖上鐵閘並情緒激動，而X則在哭泣。其後警員及消防員到場，看見被告左手拿刀，右手抱着在哭泣的X，然後被告行向懸掛着一條皮帶圈的雙層床。消防於是破門入屋，成功救回X，X當時頸部有紅痕及胸口擦傷。X其後向警方講述經過，指聽見被告與Y在電話中爭執，被告及後問X「願唔願意同佢走」，X意識到被告意思是赴死，她雖不願意但仍回答願意並哭泣。被告於是拿了一條黑色皮帶，縛在雙層床的橫樑，然後要X踏上一張櫈及把頭套進皮帶圈，X感驚慌並要求被告等待Y。之後被告不讓X扶柱，並將踏腳櫈拉走，抱着X雙腳用力向下拉數秒，令X呼吸困難。期間被告續與Y在電話中爭執，X得以移動雙腳，踏到床一橫柱。被告後雖再有放櫈讓X站着，但又拿起水果刀敲餐枱。當消防到來時，被告則把刀指向X心口，要求消防等不走近，期間刀尖戳到X心口一下。X被救出後送院診治。警方調查發現，被告在同年6月15日早上至中午，曾32次致電Y。

案件編號：DCCC 1129/2021