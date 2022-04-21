虛報物業成交價申按揭　買家與地產代理涉詐騙提堂

廉政公署落案起訴1名物業買家及2名地產代理，控告他們串謀詐騙罪，指他們涉虛報一住宅物業的成交價僅1,000萬港元，以取得銀行8成按揭貸款共800萬港元。案件今天（21日）在沙田裁判法院提堂，3名被告暫毋須答辯，以待索取法律意見及控方文件。案件押後6月16日再訊，3人獲准以1,000港元保釋候訊，期間不准離港及不得騷擾控方證人。

3名被告依次為劉天源（38歲、保險公司職員）、何東雄（40歲）及黃文燕（37歲），何及黃均為名城地產代理有限公司地產代理。3人同被控一項串謀詐騙罪。控罪指3人於2020年1月9日至 2020 年 3 月 31 日在香港與馮美儀一同串謀詐騙提供物業按揭貸款的銀行，即不誠實地向銀行訛稱沙田大圍美田路名城3期第3座某單位的成交價為1,000萬港元，惟實際成交價是1,050萬港元，導致該銀行向劉批出8成按揭貸款作購買該物業之用。

劉天源另被控一項欺詐罪。控罪指，劉於或約於2020年2月6日，向香港稅務局局長或其屬下人員訛稱上述物業成交價為1,000萬港元，惟實際成交價是1,050萬港元，意圖詐騙而誘使稅務局局長或其屬下人員徵收較低的從價印花稅。

案件編號：STCC 519/2022