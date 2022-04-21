食肆解禁允4人一枱　業界嘆暫且止血　預期母親節市道未能大旺

防疫辣招今(21日)起首階段放寬，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍早上在電台節目表示，食肆今開始可恢復晚市堂食至10時，及放寬4人一枱，對業界來說是「止血」，他以其餐飲集團為例，未來兩周訂位名額已滿，形容生意暫時回到疫情前8成，但認為目前仍限於4人一枱，宴會上限20人等，對講求熱鬧的中式酒樓來說，今輪放寬的幫助不明顯，他又預期下月的母親節市道未能大旺。

黃又指，現時幾乎全部餐飲從業員都經已接種最少2針，笑言「想請個無打針嘅反而仲難。」他期望當疫情進一步緩和下，第二階段放寬時可進一步增加每枱人數，如最多可坐12人，放寬營業時間至凌晨12時等；放寬小型宴會的人數上限，對大型食肆的生意亦有更大幫助。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為，長假期對飲食業的生意有莫大幫助，惟是次放寬未能受惠於復活節假期及學生的「提早放暑假」，因此對酒樓的生意只有些微幫助，今日晚市有幾張訂枱，他估計放寬4人一枱及恢復晚市堂食，比起未放寬預料多35%食客。由於擺酒方面未能復常，因此整體生意只是以往的40%。食客張小姐與6名朋友分開2張枱一同飲茶，她指已經3個月沒有見朋友，可以坐在一起飲茶覺得很開心，稍後會回家打麻雀。