政府修例　衞生主任有權讓飼主交出寵物　議員憂引起市民焦慮

外來倉鼠早前疑成為播毒源頭，政府及後實施「滅鼠令」撲殺並要求飼主交出寵物倉鼠。立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今(21日)召開會議，不少議員指條例中訂明有關物品擁有人，須按衞生主任指示交出「物品」，但其「物品」涵蓋寵物並不清晰，更擔心再出現人道毀滅的情況，要求食物及衞生局解釋執行細節。

委員會主席梁美芬指法例中的「物品」並不應適用於動物，應有不同的處理方式，如有寵物需要交出，政府應尋覓地方好好處理，否則難免引起市民焦慮。她又質疑法例草擬出問題，要求給予公務員清晰指引，避免社會回響。

議員江玉歡指出，「物品」定義太廣泛，如是高價貨物亦可，寵物亦囊括其中，若有損失誰人負責，並指出根據法例，政府可以銷毀相關「物品」。她直言法律草擬簡直是大笑話，當中中文譯本寫得太差，並十分繁複。

食物及衞生局副局長徐德義指法律是基於保障公共衞生而制定，當確實發生廣泛動物傳人，有感染群組出現，政府才會執行法例，而政府上次要求市民交出倉鼠時，是有明顯現象有公共衞生風險，每一次個案要個別看待、基於科學，本次只是設下框架支援收回行動。他續稱會檢討執行細節，準備預案讓市民放心。但他並無回應，接收的動物會否全數人道毀滅或會否安排治療。

另外，有議員指本港要達致清零，追問會否進行全民檢測，又有否足夠人力物力。徐德義回應指全民檢測是考慮手段，政府未有派除，但需要足夠規模和審慎考慮才可推行。他又稱因本港醫療服務穩定，亦有時序讓中央支援人員返回內地，目前相關工作正在進行中。