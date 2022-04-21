薄鳧林牧場今開放　市民遊歷百年古蹟感興奮

萬眾期待的薄鳧林牧場終在今日(21日)開始試業，由於公眾需預約入場方可參觀，故參觀人數不多，約早上10時半已有市民在外排隊等候。有市民表示疫情困家多日，對可外出遊玩感到雀躍；亦有居住附近的居民一家大細到場玩樂，認為場內可以踢毽、跳飛機等，非常適合小朋友遊戲。

東網記者今早到場視察，每場預約時段為1小時，每個預約時段僅限20至30人。因入內參觀人數不多，場內較為空曠，場內其中一幢主樓「寶馬」（Braemar)現為一級歷史建築，內裏展示了不同有關舊牛奶公司牧場的展品及保留了不少建築特色，例如「牛眼窗」、室內火爐等。而旁邊的咖啡廳目前用作舉辦「留住薄扶林村之後」的展覽，有不少村民手作玩意、簡介村民工作坊的攤位等。

與丈夫一同參觀的湯小姐表示，對牧場開放感雀躍，又稱以前有親戚住在薄扶林村，重遊牧場亦勾起她的兒時回憶。至於一家三口到場的李氏一家，李生稱因家住附近故到場參觀亦很方便，小朋友更興奮表示牧場可以踢毽、用粉筆畫畫等感到開心。該牧場前身為舊牛奶公司高級職員宿舍，在09年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，至2015年成功獲選活化，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」，凸顯當地悠久的歷史。