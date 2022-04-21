7旬釋囚兩度擲石獵鴿圖煲湯　今認虐畜判囚4個半月

曾坐監30年的七旬釋囚，去年因企圖用石塊「狩獵」路邊鴿子，以煲「鴿子湯」充飢而被法庭判處緩刑，惟他在緩刑期間再次獵鴿而被捕。他今日(21日)在九龍城裁判法院，承認企圖殘酷對待動物及殘酷對待動物共2罪。裁判官莫子聰表示，長年牢獄生涯導致被告與社會脫節，不知大眾對動物權益已改觀，這是可以理解。惟被告在上次犯案被判緩刑時，猶如當頭棒喝，而他卻再次虐畜，監禁是必然後果，因而判處他監禁2個半月，而被告另因違反緩刑令，須加監2個月，即共囚4個半月。

報稱清潔工的71歲被告鄧創樹。案情指，2021年9月27日清晨，漁護署人員在九龍城馬頭圍道及農圃道交界之行人路，餵飼野鴿可引致它們絕育的食物，期間被告從地上拾起石塊並擲向鴿群，但沒有野鴿受傷。同月30日清晨，當值的漁護署人員再發現被告擲石獵鴿，有一隻野鴿被擊中躺地。當被告拾起它時，即時被漁護署人員喝止，被告逃離現場。該野鴿則當場斃命，檢查後發現頭骨破裂。被告事後被捕，警誡下招認獵鴿以煲「鴿子湯」食用。據悉，被告曾因謀殺罪而入獄。

辯方求情指，被告犯案出於身理需求，並非心理變態，他已經學會尊重動植物生命，重犯機會低。辯方指出，被告因背景問題，難容社會所接受，只有時間及教育才能讓被告得到改善，冀求法庭考慮感化令。惟裁判官明言被告再次虐畜，監禁是必然招致的後果，最終判罰被告入獄服刑。

案件編號：KCCC 2871/2021