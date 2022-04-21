修甲店水泄不通　美甲師客接客難食飯飲水　女士請假都要扮靚

愛美之人終於可以「做Facial」、修修甲了！美容院等多類場所今日(21日)獲准重開，旺角一個美容修甲店林立的商場，一改停業期間水盡鵝飛之態，變得水泄不通，人流如鰂。美甲師忙個不停，因「客接客」，無時間食飯，亦不敢多飲水，驚要頻頻去廁所。有愛美的女士則稱等了多月，「10隻指甲都「崩」了」，對能夠「扮靚」大感興奮。

東網記者今午約2時到該商場視察，商場內的走廊「人貼人」，行人需互相遷就，場內所有美甲店都坐滿客人，即使有預約，亦需要等候約半小時。客人Dine表示「好興奮」，已經多個月沒有整指甲，「10隻指甲都崩晒」，得知重開後便於一周前預約，特意請假前來，更需遷就美甲師時間。她又說，一早已想好指甲的圖案，不介意多花點錢，之後每月再會來修甲。

剛修完甲的姜小姐表示，整甲後心情舒暢，指早前自己塗指甲的效果不佳，趁放假「執執佢」。她認為修甲的病毒傳播風險不高，應可再更早復業，但擔心稍後美容院又再停業，笑言「可以用翻之前的指甲油。」美甲師張小姐則說，今早11時開店至今「客接客」，水都不敢多飲，亦沒有時間吃飯，打算工作至晚上11時，「有得做就做多啲」。