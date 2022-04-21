添26名確診者病亡　第5波累計8999人歿

本港新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今(21日)表示，死亡數字新增26宗，第5波截至目前共有8,999名死者，病死率為0.76%；而在80歲或以上的個案中，病死率為10.4%。上述個案中，有3宗為殮房呈報個案，涉2男1女，年齡介乎72至85歲，均有長期病，分別在3月10日、4月2日及4月10日死亡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，昨日(20日)全港有23名新冠病人在公立醫院離世，當中5名患者於4月18及19日離世，涉3男2女，介乎62至100歲，另18名患者於過去24小時離世，涉11男7女，介乎59至98歲，4人來自院舍，15人年逾65歲，其中9人無打針、3人打一針，6人打2針。

昨日死者個案中包括一名59歲男病人，他患兩種癌症，其中一種為末期癌症，屬於高危人士。另外，現時共2,583人留醫，過去24小時新增6名病人情況危殆、目前有8人情況嚴重，46名危殆病人於深切治療病房留醫。