派發50萬份快測包　計劃持續至5月底　食衞局籲長者毋須囤積

食物及衞生局副局長徐德義今日(21日)公布，本周二(19日)至今已派出約50萬份予長者領取的快測套裝，為盡量滿足需求，昨日(20日)已安排物流在各派發點安排補充存貨，地區康健站、地區康健中心、及衞生署長者健康中心由昨日至今日已陸續收到補貨，可繼續向長者派發，而社會福利署資助的服務單位於今日及明日亦會收到補充貨源，日後會更頻密派發及補貨。有關計劃會派發至5月底，長者毋須急於領取或囤積。

經當局及向各單位協調後，長者即使並非服務使用者或並非會員，亦同樣可以索取測試套裝，他們只需親身到服務單位，隨身攜帶可以證明年齡的文件，例如身分證明文件、長者咭及樂悠卡，以便需要時查核，服務單位包括213間由寫署資助的長者地區鄰舍服務中心、2間地區康健中心、11個地區康健站及14間衞生署長者健康中心、18間醫管局非政府機構給本地大學生科協作的中醫診所暨教研中心。

至於社署資助的日間護理中心等，基於服務模式只能夠向正接受服務的人士派發測試套裝。為確保更加多有需要的長者可以取得，每人每日只應免費領取一次，每次獲得5份測試套裝，不能代其他人領取。